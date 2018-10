Deși cunoaște limba rusă, prim-ministrul Pavel Filip s-a adresat astăzi premierilor Georgiei și Ucrainei în limba engleză. În cadrul conferinței susținută de după reuniunea șefilor de guverne ai statelor membre GUAM.

Premierul i-a mulțumit omologului său din Georgia - „Thank you very much, Mamuka”, apoi i-a dat cuvântul omologului din Ucraina - „Vlodimir, good luck”.

În cadrul conferinței, premierii celor patru state care se confruntă cu agresiunea rusă și au teritorii ocupate ilegal de ruși, au optat pentru limbi diferite. Pavel Filip a vorbit în română și engleză, premierul Georgiei - în engleză, iar prim-miniștrii Ucrainei și Azerbaidjanului au optat pentru rusă.

Republica Moldova, care deține în acest an președinția GUAM, a găzduit astăzi reuniunea șefilor de Guverne ai statelor membre GUAM. În cadrul summitului, prim-miniștrii Republicii Moldova, Georgiei, Ucrainei și vicepremierul Azerbaidjanului și-au reconfirmat angajamentul de consolidare a eforturilor în depășirea provocărilor economice, sociale și politice şi în asigurarea securităţii şi stabilităţii în regiune.