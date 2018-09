Andrei Năstase dezminte interpretarea expresiei anterior folosite de el „trebuie să punem batista pe țâmbal cu privire la vectorul geopolitic”. Pe de altă parte, el insistă că R.Moldova trebuie să implementeze Acordul de Asociere cu UE, dar să înceteze retorica cu privire la vectorul geopolitic. Declarațiile au fost făcute aseară la emisiunea „Putere a Patra” de la N4.

„Sunt niște afirmații pe care nu le controlați. Ce-am spus eu atunci la Lorena Bogza la emisiune...Întrebat fiind cu privire la Acordul deA, am spus că retorica vectorilor politici în R. Moldova trebuie încetată. Avem un Acord de Asocierea care trebuie implementat. Eu asta am spus. Însă s-a găsit un deștept - Ghimpu - care a scos din context și a spus că „Nastase cere batista pe țambal” în ceea ce privește vectorul european. Fals! Batista pe țambal trebuie s-o pună și cei care urlă în gura mare „Unire!" și nu fac nimic pentru ea. Batista pe țambal trebuie s-o pună și cei care zbeară în gura mare „integrarea europeană" și vor s-o bage în Constituție, dar nu fac nimic pentru ea. Mai puțină vorbă, băieți. Lăsați-ne pe noi cu retorica asta”, a declarat Andrei Năstase.

În iarna lui 2016, președintele Platformei DA a declarat în cadrul emisiunii „ÎnProfunzime” de la ProTV, că este gata să pună batista pe țambal ce ține de cursul european al Republicii Moldova și chiar are în acest sens o înțelegere cu Igor Dodon, pe atunci președintele PSRM și Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, ambii fiind politicieni pro-ruși care au declarat în repetate rânduri că vor anula Acordul de Asociere cu UE, atunci când vor veni la guvernare.

