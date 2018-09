În lunile octombrie-noiembrie vor fi reluate negocierile grupurilor de lucru la nivelul Ministerelor de Externe moldo-ruse. Cel puin asta afirmă vicepremierul rus Dmitrii Kozak și președintele Igor Dodon.

„Sper ca la finele lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie să înceapă întâlnirile grupurilor de lucru la nivelul Ministerelor de Externe. Atunci își va relua activitatea comisisa interguvernamentală moldo-rusă”, a spus Kozak.

Dodon a subliniat că în ultimul un an și jumătate discuțiile se poartă doar la nivelul șefilor de stat.

„Comisia interguvernamentală nu s-a mai întrunit din noiembrie 2016. Avem doi ani de când nu am mai lucrat în acest format. Am spus și guvernului de la Chișinău că o asemenea pauză nu am mai avut în acești 27 de ani de independență”, a menționat Igor Dodon.

Șeful statului moldovean și-a reluat discursul despre prietenia cu toată lumea.

Anterior, Dmitrii Kozak spunea că Moscova este gata să restabilească în totalitate relațiile economice cu Chișinăul.

Amintim că președintele Igor Dodon a declarat într-un interviu acordat recent că Vladimir Putin i-a transmis ca R Moldova să nu fie prietenă cu cineva împotriva Rusiei.