Igor Dodon s-a întâlnit cu Dmitrii Kozak reprezentantul special al Președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Republica Moldova, dar nu prea spune despre ce-au vorbit. Postare post eveniment conține doar formulări șablonate care nu punctează nimic concret.

Într-o postare pe pagina președintelui scrie „doar că în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte ce țin de starea și intensificarea raporturilor și colaborării moldo-ruse.

În cursul dialogului, am apreciat înalt modul de organizare a Forumului economic moldo-rus, înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul evenimentului, precum și acordurile semnate privind investițiile și cooperarea bilaterală. Am reiterat poziția mea personală că Republica Moldova trebuie să aibă drept obiectiv echilibrul politic și economic în relațiile sale cu țările din Vest și cele din Est. Acest echilibru are o importanță vitală pentru statul nostru.

Totodată, am avut un schimb de opinii cu privire la posibilitățile de acordare a asistenței tehnice din partea Rusiei pentru producătorii moldoveni din domeniul agriculturii.

Am discutat în detalii situația din regiunea transnistreană și perspectivele evoluției dialogului în procesul de reglementare a diferendului transnistrean. Ne-am exprimat deschiderea de a contribui activ la măsurile de consolidare a încrederii şi de menținere a unui dialog permanent între reprezentanții ambelor maluri ale Nistrului.

Pe finalul întrevederii, i-am mulțumit domnului Dmitri Kozak pentru susținerea activă a procesului de dezvoltare a colaborării moldo-ruse”.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, întreprinde o vizită de lucru la Moscova. Acesta a scris pe facebook că va avea mai multe întrevederi, inclusiv cu vicepremierul Dmitri Kozak, care este și reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Moldova.După vizita în orașul Moscova, Igor Dodon urmează să participe la ședința ordinară a Consiliului șefilor statelor CSI, la Dușanbe, Tadjikistan, care va avea loc în perioada 27-28 septembrie. În cadrul summit-ului, președintele va avea mai multe întrevederi bilaterale cu șefi de state din CSI.