Oamenii din Republica Moldova merită o viață mai bună și un guvern care funcționează într-un mod care contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor aici, în țară. Moldova are un potențial enorm și trebuie numai să dezvoltăm, să lucrăm împreună pentru a stabili o țară prosperă, o țară democratică, o țară care funcționează bine. Declarația a fost făcută de ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Pettit, într-un discurs de bun rămas. Diplomatul speră că în viitorul apropiat Republica Moldova va fi membru al Uniunii Europene, transmite IPN.

James Pettit spune că pe timpul mandatului său în Republica Moldova a avut parte de multe experiențe interesante și importante. Diplomatul menționează că a studiat limba română timp de cinci luni la Washington înainte de a veni în Moldova. „Este o limbă frumoasă, am continuat să învăț, să studiez limba română în Republica Moldova. Pentru mine a fost o realizare importantă pentru a demonstra respectul pe care-l am pentru poporul moldovenesc”.



James Pettit susține că a fost foarte impresionat de faptul că în Republica Moldova oamenii păstrează cultura și tradițiile, într-un mod puțin diferit decât în altă țară. Aici există o pasiune deosebită pentru istorie, cultură, muzică, poezie și limbă.



„Aceste mâncăruri tradiționale ca sarmalele, plăcintele, mămăliga… Totul este foarte delicios. Și vinul este deosebit, este o comoară pentru țară. Eu cred că în Statele Unite în viitor vom livra mai multe vinuri din Republica Moldova”, spune ambasadorul.

Per general, impresia sa despre Republica Moldova este una foarte pozitivă.