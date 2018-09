Silvia Radu a acceptat să devinăi ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și spune că propunerea de a deveni parte a Executivului a fost neașteptată.

„Am acceptat propunerea Primului Ministru, Pavel Filip, de a prelua mandatul de ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.”, scrie Silvia Radu pe pagina personală de Facebbok.

Fostul primar general interimar al capitalei mai precizează că nu se aștepta la propunerea venită din partea Executivului ți face apel la experiența în management pe care o are pentru a contribui la reformarea instituției.

„A fost o propunere neașteptată. M-am gândit, am analizat și după ce mi-a fost prezentat proiectul, care presupune o abordare de management instituțional dinamic, am acceptat. Sunt un om format în zona managementului, am o experiență care poate fi folosită și cred că acest lucru mă poate ajuta la reformarea celor două domenii extrem de sensibile, cel al sănătății și cel social.”, se mai scrie în postare.

Silvia Radu mai precizează că, „în calitate de ministru neafiliat politic, voi munci pentru Moldova, pentru moldoveni. Voi munci ca ei să aibă parte de servicii medicale mai bune și de echitate socială.”

De asemenea, Silvia Radu mai spune că va face mai multe declarații după ce procedurile privind numirea în funcție se vor finaliza.

ppAmintim că azi, Vlad Plahotniuc, președintele PDM a anunțat că remanierile guvernamentale îi vizează pe doi miniștri: Este vorba despre Svetlana Cebotari, minitru al Sănătății și Liviu Volconovici, ministru al Agriculturii. În locul șefei de la Sănătate va fi numită Silvia Radu, iar la Agricultură - Nicolae Ciubuc.