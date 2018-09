Președintele Igor Dodon susține că va semna astăzi demisia miniștrilor, din cadrul remanierilor de Guvern anunțate astăzi de președintele PDM, Vlad Plahotniuc. În același timp, Dodon spune că în următoarele zile va analiza candidaturile propuse pentru aceste funcții și se va expune ulterior.

Igor Dodon mai scrie că în opinia sa, toată guvernarea trebuie schimbată însă până la alegerile parlamentare Executivul, așa cum este el, trebuie să funcționeze.

„Ca șef al statului am o abordare instituțională în relația cu Guvernul prin care, așa cum am mai spus, nu voi bloca activitatea unor instituții fără un motiv justificat. Am refuzat până acum propunerile de numire a unor miniștri, fiindcă am avut motive întemeiate sa o fac. În alte situații, propunerile făcute de Prim-Ministru au fost persoane pe care nu aveam motive sa le resping”, adaugă Dodon.