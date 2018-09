Ambasadorului SUA în Republica Moldova James D. Pettit i-a fost forţată mâna pentru a doua oară în ultima lună şi jumătate să pună umărul la invitarea lui Dodon în SUA. Azi, în cadrul unei întrevederi, şeful statului i-a transmis că „a pledat pentru dinamizarea dialogului bilateral pe toate dimensiunile, inclusiv prin organizarea vizitelor şi întrevederilor la nivel înalt”. La începutului lunii august, acelaşi Dodon îi transmitea oficialului american că este disponibil pentru „aprofundarea dialogului în interesul cetățenilor ambelor state, inclusiv prin efectuarea unei vizite de lucru sau oficiale în SUA, în timpul cel mai apropiat”. Președintele Igor Dodon nu se lasă bătut și mai încearcă o dată să-i de-a de înțeles ambasadorului SUA, James D. Pettit, că vrea să meargă cu o vizită oficială în SUA. În cadrul întrevederii de astăzi președintele i-a transmis ambasadorului că „a pledat pentru dinamizarea dialogului bilateral pe toate dimensiunile, inclusiv prin organizarea vizitelor şi întrevederilor la nivel înalt”.

Dodon scrie pe pagina sa de Facebook că a avut o întrevedere de rămas bun cu E. S. James D. Pettit, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al SUA în Republica Moldova, care își finalizează mandatul de ambasador în țara noastră.

„În cursul dialogului, am abordat mai multe subiecte cu privire la situația din politica internă și externă a țării, precum și starea actuală a relațiilor moldo-americane. Am apreciat buna cooperare dintre statele noastre în diverse domenii de interes comun și am mulțumit pentru ajutorul financiar acordat țării noastre, în special, în implementarea proiectelor sociale. Am pledat pentru dinamizarea dialogului bilateral pe toate dimensiunile, inclusiv prin organizarea vizitelor şi întrevederilor la nivel înalt. Am reiterat faptul că Republica Moldova trebuie să promoveze o politică externă echilibrată, să aibă relații deschise, productive și reciproc avantajoase cu toate statele, să fie prieten cu toții, dar nu împreună cu cineva împotriva cuiva. Mi-am exprimat încrederea că odată cu numirea noului ambasador, relaţiile moldo-americane vor cunoaşte și în continuare un ritm ascendent de dezvoltare în diverse domenii de interes reciproc”, conchide Dodon.