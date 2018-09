Analistul occidental Vladimir socor consideră că ultimele evoluții în reglementarea transnistreană consideră odată cu venirea lui Calus Neukirch în acest proces nu vor reprezentate interesele OSCE-ului ci a Germaniei care a încurajat de-a lungul anilor federalizarea R. Moldova. Mai mult decât atât, Socor spune că statutul special de fapt și ar aînsemna acea federalizare pe care a insistat fostul șef OSCE, William Hill, germania dar și Federația Rusă când era condusă de Dmitri Medvedev.

Într-un interviu pentru Europa Liberă, analistul a spus că întâlnirea recentă de la Condrița, urmată imediat de vizita dlui Krasnoselski la Moscova, nu a adus nimic nou, esențial, dar a adus câteva nuanțe noi.

Referitor la lqa nou șef al misiunii OSCE, analistul spune că Neukirch va reprezenta în bună parte interesele Germaniei, nu ale OSCE-ului.

„OSCE-ul nu are interese, OSCE-ul nu are o politică, OSCE-ul nu are un șef, OSCE-ul nu este decât un forum pentru discuții între puterile reprezentate în acest forum. Dl Neukirch nu va reprezenta OSCE, că nu are ce să reprezinte din acest punct de vedere, va reprezenta viziunile guvernului german. Guvernul de la Berlin a încurajat de-a lungul anilor federalizarea Republicii Moldova”, a comnetat Valdimir Socor.