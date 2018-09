Prim-ministrul Pavel Filip a îndreptat din nou tunurile spre Vamă. De această dată premierul s-a referit la o scrisoare venită din partea unui cetățean care a fost obligat să achite taxă de import pentru niște lucruri cumpărate pentru copii săi. Filip nu doar că i-a luat la rost pe cei de la Vamă dar și a cerut ca să fie restituiți cei 917 lei pe care i-a plătit la vamă familia care i-a scris lui Filip.

„Am primit o scrisoare de la un cetățean care acum câteva luni se întorcea din România cu trenul. Acesta a cumpărat hăinuțe pentru cele două fetițe pe care le are. E detalita descris în scrisoare și am să vă spun ce avea: 29 de perechi de ciorapi, 15 tricouri, 8 pantalonași scurți și 5 perechi de încălțăminte. A urmat tratamentul vamei, chiar dacă bunurile nu depășeau suma de 2000 de lei - a fost impus să achite taxa de 917 lei. El a chitat, dar întrebarea mea este: această sumă nu depășește 300 de euro așa cum prevede Codul Vamal. La discreția vameșului bunurile au fost calificate ca fiind comercial. Eu știu că Vama are legătură și cu Poliția de Frontieră și noi am verificat acest caz. Acest om a treversat doar de două ori într-un an frontiera R. Moldova. Iar eu nu înțeleg această atitudine. Și noi pe urmă ne supărăm când sunt îndreptate săgeți spre vamă. Nu cred că aceasta este contrabanda adevărată care se introduce în R. Moldova. Vă rog să-i transmiteți și domnului Vrabie și domnului ministru Armașu: Haideți să nu ne batem joc de oameni. Haideți să ne facem treaba și să oprim fărădelegile acolo unde curg milioane și nu să ne batem joc de bieții oameni care doar și-a cumpărat hăinuțe pentru copii săi”, a reacționat premierul.