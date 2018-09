Liderul PAS, Maia Sandu regretă expulzarea celor șapte cetățeni turci și își cere scuze de la familiile acestora pentru modul cum au reacționat autoritățile din R. Moldova. Sandu a precizat că, pe când era ministru al Educației, nu a primit nicio informație de la Serviciul de Informații și Securitate asupra suspiciunilor legate de anumite persoane din rețeaua de licee „Orizont”.

În cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a declarat că „regimul de la Chisinău a sechestrat șapte cetățeni turcim după care i-a deportat ilegal.

Politiciana mai spune că autoritățile turce au cerut întotdeauna ca rețeaua de licee „Orizont” să fie închisă.

„Vreau să știți că întotdeauna se solicita închiderea acestor școli; dar întotdeauna m-am pronunțat împotrivă. Încă din perioada când eram ministru al Educației au venit solicitări de la Ankara, prin intermediul Ministerului de Externe de la Chișinău, prin care se cerea închiderea acestor școli. Noi am răspuns atunci că instituțiile se subordonează legislației din R. Moldova și că ele nu pot fi închise. Presiuni din partea regimului de la Ankara au fost puse de mai mult timp și pe alte țări democrate din Occident. Știm că aceste presiuni se pun și pe România, și pe SUA, și nimeni nu a dat curs solicitărilor. Iată, regimul de la Chișinău a satisfăcut această cerere și a vândut acele persoane contra unor favoruri făcute președintelui Dodon”, a adăugat Maia Sandu.

Fostul ministru al Educaţiei susţine că, deși SIS a anunțat în comunicatul său de presă că cei șapte cetățeni turci sunt suspectați de mai mult timp, nu a primit niciodată astfel de informații.

„M-a mirat foarte mult acuzația adusă de către Serviciul de Informații și Securitate precum că acești oameni reprezintă un pericol pentru securitatea națională. Am mai aflat că acești oameni sunt suspectați de foarte mult timp de aceste ilegalități presupuse. Vreau să vă spun că în perioada când eram la Ministerul Educației primeam tot felul de scrisorele de la SIS în raport cu anumite activități care trezeau suspiciuni într-o instituție de învățământ sau alta. Niciodată, dar niciodată în cei trei ani de zile cât am fost ministru al Educației nu am primit nicio informație de la SIS, în care s-ar fi vorbit despre anumite suspiciuni în raport cu anumite persoane din rețeaua de licee Orizont. Este foarte clar că această acuzație este falsă și este pregătită acum de ultimă oră pentru a fi folosită”, a adăugat politiciana.