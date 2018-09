Președintele Igor Dodon susține că a discutat cu liderul separatist de la Tiraspol despre modalităţile de realizare a „Pachetului celor 8 puncte”, stabilit în timpul întrevederii de la Bender, pe 4 ianuarie 2017. În același timp, președintele mai spune că a reiterat importanţa operaţiunii de pacificare de la Nistru drept garanţie a păcii şi securităţii cetăţenilor.

Dodon scrie pe pagina sa de Facebook că la Condriţa, s-a desfășurat o nouă întrevedere cu liderul separatist din regiunea transnistreană, Vadim Krasnoselski, în cadrul căreia au continuat discuțiile pe probleme de actualitate, incluse în agenda de lucru, şi a punctat câteva subiecte de perspectivă.

„Situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean ne impune să manifestăm atenţie în comun şi să menţinem un dialog permanent. În cadrul întrevederii, am discutat în detalii modalităţile de realizare a „Pachetului celor 8 puncte”, stabilit în timpul primei noastre întrevederi de la Bender, pe 4 ianuarie 2017. Pe marginea a 6 dintre cele 8 puncte am ajuns, practic, la înţelegeri şi am trasat paşi pentru promovarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă locuitorii şi agenţii economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Am discutat şi un șir de alte chestiuni cu caracter economic, social, ecologic. Am realizat o apropiere între poziţiile noastre în scopul elaborării unor abordări şi realizării ulterioare a acestora”, mai scrie Igor Dodon.