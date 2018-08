Mihai Ghimpu intenționează să părăsească funcția de șef al Partidului Liberal. Acest lucru se va întâmpla la 1 decembrie curent, atunci va avea loc Congresul partidului, a anunțat Ghimpu într-un interviu pentru Europa Liberă.

„Noi am hotărât să avem congres la data de 16 septembrie, dar întrucât s-au numit alegerile pe 24 februarie și anul acesta este Anul Centenarului… Am hotărât să organizăm, totuși, Congresul pe 1 Decembrie, de Ziua Marii Uniri”, a spus Ghimpu.

Șeful liberalilor a specificat pe cine ar dori să lase în funcția de președinte al PL.

„Eu îmi doresc ca Dorin Chirtoacă, că deja nu mai este primar general. Are mai mult timp, are și experiență acumulată. Eu deja vreau să am timp mai mult”.

Ghimpu consideră că hotărârea nu este deloc întârziată și explică de ce nu l-a numit mai devreme pe Chirtoacă președinte al formațiunii.

„Dacă Dorin Chirtoacă era numit așa cum am fost și eu numit, era compromis total. Eu am știut ce fac și am făcut tot timpul ceea ce trebuie la timpul potrivit. Să aduc omul la locul potrivit la timpul potrivit. Dacă era Dorin Chirtoacă președintele PL-ului, atunci ce era acum cu dânsul? În afară de faptul că are dosar la Primărie, încă era și pe partea asta politică, că a fost cu Plahotniuc, că a făcut...”, a explicat Ghimpu.