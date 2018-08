Pentru prima dată de când s-a instalat în scaunul prezidențial, Dodon a văzut Bucureștiul.

Doar că în capitala României nu l-a așteptat nimeni, Dodon fiind un simplu excursionist care s-a plimbat prin magazinele din București.

Într-un interviu acordat postului Radio Europa Liberă, Dodon a spus că, atunci când s-a întors de pe Muntele Athos, a tranzitat Bucureștiul, oraț în care s-a plimbat, fiind încântat și de numărul mare de produse fabricate în R. Moldova care se găsesc pe piața românească.

„Eu, recent, întorcându-mă din Grecia, unde am fost pe vârful Muntelui Athos, am fost în tranzit în București, am mers chiar în oraș și am văzut că sunt o mulțime de produse moldovenești pe piața României, în afară de ceea ce văd eu în statistici, ceea ce-i un lucru foarte bun. Și este foarte bine că piața României este deschisă pentru produsele din Republica Moldova.”, a spus Dodon.

În același interviu, Dodon a mai spus că este invitat din nou în Rusia, Vladimir Putin aștepltându-l la Moscova la finalul lunii octombrie.

ppAmintim că Dodon și-a exprimat de mai multe ori intenția de a se vedea cu omologul său român Klaus Iohannis, inclusiv prin intermediul ambasadorului Daniel Ioniță, dar nu a primit nici un răspuns de la București.