Igor Dodon „lucrează pentru Rusia”, fapt pentru care autoritățile ar putea iniția o „investigație de proporții” pentru „trădare de patrie”, afirmă președintele Parlamentului, Andrian Candu, într-un interviu acordat portalului ucrainean CENSOR.NET.UA.

Potrivit lui, în R. Moldova președintele are un rol „decorativ”, dar chiar și așa acesta apără Kremlinul la orice decizie luată de către Chișinău prin care sunt contestate abuzurile Moscovei.

„Pot să vă dau un exemplu în acest sens. Noi am adoptat în decembrie Legea contra propagandei. Noi nu am interzis canalele rusești, dar emisiunile informativ-analitice. Astfel, populația poate urmări filme, concerte… Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat deja două canale care au încălcat această lege. Dar să revenim la Dodon. Parlamentul a adoptat această lege, dar președintele a refuzat să o promulge. Curtea Constituțională a decis că spicherul poate promulga legile. De trei ori președintele a fost suspendat și am semnat eu”, spune Candu.