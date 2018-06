Pe Dodon îl paşte titlul onorific de "Artist al Poporului" sau de "Artist Călător", depinde cum va decide Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, pe adresa căruia comuniştii vor depune demersul de rigoare, nemulţumiţi de prestaţia actualului şef de stat, susţine liderul PCRM Vladimir Voronin.

Declarația a fost făcută astăzi de către Voronin în cadrul unei conferințe de presă.

Vladimir Voronin susține că Igor Dodon și Partidul Socialiștilor „s-au culcat” sub Partidul Democrat și execută ordinile acestora.

„Ce are el de făcut aici acasă? A strâns «clubnică» cu Kirkorov. Băiatul își caută de treabă dacă n-are ce face. (...) Poporul ațteaptă de la ei ceva important, serios și cardinal, dar el n-are împuterniciri. El le are doar pe cele care le avea președintele de parlament și încă i-au mai luat și din acelea. Nici împuterniciri n-are, nici posibilități n-are, nici capacități n-are. El s-a culcat sub democrați și face ce-i spun democrații. El și cu socialiștii lui, împreună, în toate situațiile, și în Parlament și în societate”, a spus Voronin.