„Andrei Năstase și Igor Dodon stăteau nu demult împreună pe scenă și mă criticau într-o singură voce, organizau împreună proteste care, chiar dacă erau un show, erau acțiuni care au presupus o colaborare apropiată între cei doi. Relația lor s-a văzut foarte bine și în primul tur: s-au menajat reciproc”, a declarat liderul PD, Vlad Plahotniuc într-un interviu pentru TRIBUNA atunci când a fost întrebat dacă îl încearcă anumite sentimente negative după ce Năstase a câștigat Primăria Chișinău.

„Azi, amândoi, conduc institutii: cei doi care spuneau că Plahotniuc a capturat statul. Într-un stat capturat nu ar fi ajuns ei în veci în funcții și nu ar fi avut parte de alegeri libere pe care să le câștige. Prin urmare, dacă e să am un sentiment negativ, nu e față de ei că au câștigat alegerile, dar față de acea prefăcătorie pe care au promovat-o. E important însă că oamenii le-au dat șansa să arate ce pot. Rămâne să vedem dacă oamenii i-au pedepsit în acest fel dându-le funcții de conduce sau le-au dat în mod real o șansă de afirmare.”, a adăugat Plahotniuc.

Plahotniuc s-a arătat convins că victoria opoziției la președinție și primăria Capitalei e un lucru „pozitiv pentru democrație”.

„Acum, eu prefer ca guvernarea actuală, opoziția de stânga și opoziția de dreapta, să se întreacă în a face cât mai multe lucruri bune pentru oameni, nu să stea pe străzi sau pe Facebook și să spună povesti. Noi așa momente de echilibru politic nu am avut în Moldova și ironia face că aceste momente în care opoziția obține două funcții importante în stat să vină exact în perioada în care unii vorbesc despre țara noastră ca despre un stat capturat. Or, s-a întâmplat exact cum am spus cândva, că timpul le va rezolva pe toate și va lămuri lucrurile mai bine decât o putem face noi uneori”, a conchis Plahotniuc pe o notă filosofică.

Amintim că PDM nu a avut un candidat pentru alegerile de la Chișinău. Până în ultima clipă, democrații au refuzat să spună pe cine susțin la fotoliul de primar.