Liderul PAS, Maia Sandu, comentând Festivalul lui Dodon de ieri de la Sadova, a spus că președintele este „un personaj neadecvat”.

„Eu nu am urmărit evenimentul de la Sadova, dar am văzut pe rețelele de socializare reacții negative în raport cu modul în care s-a comportat președintele acestei țări. E un exemplu că este un personaj nedecvat. Are un comportament neadecvat”, a spus Sandu.