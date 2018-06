Liderul PAS, Maia Sandu, intenționează să-l dea în judecată pe Ilan Șor pentru defăimare, după ce acesta a spus anterior că fostul premier Vlad Filat îi dădea bani în plic lui Sandu ca surplus la salariu, sume care ar fi provenit chiar de la Șor. Anunțul a fost făcut de liderul PAS pe pagina sa de Facebook.

„Mi-am câștigat întotdeauna banii cinstit. Mai mult, de când am început să fac politică, am cheltuit propriile economii. Eu sunt cu banii la vedere. Din 2012, când am acceptat funcția de ministru, mi-am făcut publică declarația de avere, inclusiv economiile pe care le-am făcut în afara țării. Pot să justific proveniența legală a veniturilor și cheltuielilor mele până la ultimul bănuț”, scrie Sandu pe pagina ei de Facebook.