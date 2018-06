În cadrul vizitei efectuate în Statele Unite ale Americii, delegaţia PDM condusă de preşedintele partidului, Vlad Plahotniuc, a avut pe agenda întrevederilor o întâlnire cu congresmanul de Texas, Ted Poe.

“Am avut o întâlnire cu congresmanul Ted Poe, care este un bun cunoscător al situaţiei din zona noastră. De altfel, el a fost prezent la conferinţa pentru securitate regională din luna martie de la Chişinău, unde au venit preşedinţii celor trei Parlamente - Republica Moldova, Ucraina şi Georgia. Am discutat despre situaţia economică din Republica Moldova şi despre acele performanţe pe care le-am realizat în ultima perioadă. Am vorbit despre reformele pe care le-am implementat şi cele pe care urmează să le implementăm. Am vorbit desigur şi despre problema transnistreană şi despre necesitatea luptei cu propaganda provenită din Rusia, dar şi despre consolidarea securităţii noastre energetice”, a afirmat preşedintele PDM.



Discuţiile au fost purtate într-o atmosferă prietenească, iar Vlad Plahotniuc i-a spus congrasmanului american că Partidul Democrat din Moldova îşi asumă angajamentul să susţină în continuare drumul de dezvoltare occidental şi să facă din Republica Moldova o ţară comodă pentru cetăţeni şi atractivă pentru investitori.



La rândul său, Congresmanul Ted Poe a apreciat progresele Moldovei din ultima perioadă, a subliniat importanţa menţinerii drumului occidental al ţării şi a reafirmat suportul său pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor dintre Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova.



La întâlnirea cu oficialul american, preşedintele democraţilor a fost însoţit de vicepreşedinţii PDM Andrian Candu şi Vlad Cebotari.