Europarlamentarul Andi Cristea, copreședintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova, se arată încrezător că prima rată a asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro ar putea fi debursată până la alegerile noi din Chișinău care vor avea loc la 20 mai. Declarațiile au fost făcute pe 5 aprilie, la Chișinău, unde a avut loc cea de-a VI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova.

Totodată, Andi Cristea a confirmat faptul că R.Moldova a îndeplinit cele 10 condiții pentru obținerea primei tranșe.

"Decizia nu este la nivelul Parlamentului European, noi am discutat anul trecut cu celeritate aprobarea asistenţei macrofinanciare. La momentul actual, după ce am luat practic notă de opinie a Comisiei de la Veneţia, Serviciul European de Acţiune Externă se află într-un proces de analiză, de reflexie şi sunt sigur că vom primi veşti bune în scurt timp. Confirm faptul că cele 10 condiţii tehnice au fost îndeplinite de către Republica Moldova pentru acordarea primei tranşe, faptul că există acest element de condiţionalitate este un lucru pozitiv pentru că pune o presiune politică, benefică pe autorităţile Republicii Moldova pentru a implementa reformele cuprinse în Acordul de Asociere. Este o chestiune de timp dacă decizia ar fi fost la nivelul parlamentului European, şi dacă ar fi depins de mine, banii ar fi ajuns mult mai repede, cred că este vorba şi de un semnal politic pe care Uniunea Europeană trebuie să-l dea pentru a sprijini actualul parcurs european. Trebuie să subliniez faptul că Guvernul Filip este un bun partener de dialog, nu doar serios ci şi eficien. Îmi exprim încrederea că prima tranşă va veni înainte de alegerile pentru primăria Chişinău" a declarat europarlamentarul Andi Cristea.

Întrebat dacă recomandările Comisie de la Veneția ar putea fi motiv pentru ca UE să nu mai dea banii promiși R.MOldova, europarlamentarul a spus: Pentru mine personal, orice întârziere a banilor europeni are o valență politică și poate însemna o dezangajrea a sprijinului față de R.Moldova. Natura sistemului electoral este un atribut suveran al R.Moldova. Eu personal am fost observator la alegerile din 30 noimebrie, 2014, pe diasporă și pot spune că acele alegeri au fost corecte. De aceea eu nu am motive să cred că alegerile din acest an nu vor fi corecte.

Deschide.MD reaminteşte că programul de asistență macrofinanciară pentru țara noastră prevede că 40 de milioane de euro urmează să fie oferite sub formă de grant, iar 60 de milioane de euro – sub formă de împrumut. Debursările se vor face în trei tranșe egale, în funcție de progresele înregistrate în implementarea celor 28 de condiţii negociate cu Uniunea Europeană.