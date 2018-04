Expertul în energetică și activistul civic Sergiu Tofilat, și-a anunțat oficial candidatura la funcția de primar al Chișinăului. Într-o conferință de presă la IPN, Sergiu Tofilat, a spus că a decis să candideze independent pentru că un candidat neimplicat politic are mai multe șanse de succes în rezolvarea problemelor chișinăuienilor.

Potrivit lui Sergiu Tofilat, despre intenția de a candida a discutat încă anul trecut cu partidele de opoziție. El spune că Andrei Năstase nu este oponentul său. Orășenii au dreptul să decidă pe cine vor să vadă în fruntea Primăriei. Dar va face totul ca în turul doi să nu treacă doi candidați controlați de democratul Vlad Plahotniuc. Iar printre aceștia Sergiu Tofilat îi numește pe: Silvia Radu (primar interimar, care deocamdată nu și-a înaintat candidatura, n.r.), Ion Ceban (candidatul PSRM) , Reghina Apostolova (candidatul Partidului Șor) și Valeriu Munteanu (candidatul PL).

Chișinăul nu are nevoie de un salvator, ci de un bun administrator, a declarat Sergiu Tofilat. El spune că este conștient de faptul că, timp de un an, până la alegerile locale generale, nu se pot face foarte multe, dar exercițiul din acest an va ajuta la formarea unei echipe puternice de consilieri după scrutinul din 2019. Activistul menționează că, dacă va fi ales primar, va apăra interesele cetățenilor, va investiga schemele de corupție din Primărie, va administra eficient resursele și patrimoniul municipalității, va pune accentul pe crearea condițiilor decente pentru creșterea copiilor în oraș, pe creșterea veniturilor bugetare etc.

Expertul în energetică Victor Parlicov, care susține candidatura lui Sergiu Tofilat, a menționat că acesta are abilitățile necesare pentru a fi un administrator bun, are capacități și bună intenție. Luptă pentru drepturile oamenilor, își asumă riscuri și merge până la capăt în ceea ce face. Are rezistență pentru a face față ispitelor care vin odată cu funcțiile publice, așa ca să fie un primar al chișinăuienilor.

Activistul Valeriu Pașa l-a caracterizat pe Sergiu Tofilat ca fiind o persoană care are spiritul dreptății și dorința de a-i apăra pe cei nedreptățiți.

Un candidat independent la funcția de primar al municipiului Chișinău trebuie să prezinte, până pe 19 aprilie, cel puțin 10 mii de semnături de susținere oferite de persoane cu drept de vot din Chișinău. După ce acestea vor fi verificate și validate, pretendentul este înscris pe lista candidaților.