„Nu știu, nu am văzut filmarea. Plus la aceasta eu vreau sa va spun că cu mașina mea umblă atât soțul meu cât și unul dintre angajați, fiindcă el momentan nu are mașină și este imposibil să stau să mă uit la fiecare. După aia a fost și la reparație. Băieții din service poate au dus-o de la un service la altul. E dificil să vă zic daca eram eu sau nu.Cu atâta popularitate câtă mi -a făcut Stop-Ham atunci eu mi -am învățat lecția și deja nu mai parchez acolo”, a declarat Alina Zotea pentru Deschide.MD.