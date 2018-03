Decizia Partidul Democrat din Moldova de a renunța la serviciul militar obligatoriu, urmând ca locul recruților să fie preluat de militari profesioniști, angajați pe bază de contract, este una populistă care nu va fi implementată, pentru că nu poate fi implementată în modul în care a fost prezentată într-un an electoral, în ajunul campaniei pentru alegeri. Declarația aparține ex-ministrului apărării, Viorel Cibotaru, şi a fost făcută în cadrul dezbaterilor publice cu tema: „Armata profesionistă: motive, beneficii, riscuri”, organizate de Agenția de presă IPN și Radio Moldova.



Viorel Cibotaru, susține că este vorba despre un exemplu clasic în care un partid, care are tot dreptul să inițieze proiecte politice, reforme, a anunțat o decizie politică despre care nici nu s-a discutat suficient în societate. De asemenea, în opinia sa, este vorba despre o decizie, în privința căreia nu există niciun studiu de fezabilitate transparent, în urma căruia s-ar putea fi făcute anumite deducții. „Această propunere a avut exact două ținte – mamele unor ostași care se deranjează cu privire la starea băieților care își satisfac serviciul militar și doi – acei tineri care din varii motive nu vor să servească Armata Națională, vor să se eschiveze și să nu poarte răspundere”, a spus Viorel Cibotaru.



Viorel Cibotaru spune că există mai multe probleme la nivel de atractivitate a sectorului apărării. De exemplu, lipsa apartamentelor pentru militarii angajați prin contract, salariile mici, lipsa perspectivelor de creștere, tehnica din dotare este învechită etc. El spune că nimic nu-i încurcă guvernării să rezolve aceste probleme, dar totuși nu o face, deoarece inițiativa PDM nu este altceva decât un „balon de săpun electoral și nimic mai mult”.



Fostul ministru al apărării a declarat că este esențială pregătirea premilitară a tinerilor, care ating vârsta de 16 ani. Este la fel de esențială, în opinia sa, luarea la evidență militară a cetățenilor, trecerea în rezervă. Potrivit ex-ministrului, este vorba despre un proces obiectiv prestabilit, iar încercarea unor protagoniști de a prezenta precum că acestea sunt reminiscențele Uniunii Sovietice, este pur și simplu hazardată, pentru că majoritatea țărilor păstrează conscripția. Totodată, statele care s-au confruntat cu probleme sociale ca cele invocate de PDM în calitate de motive ale reformei, le-au rezolvat pe alte căi. De exemplu, au diversificat modalitățile prin care se face recrutarea.



Potrivit ex-ministrului apărării, contextul regional este foarte periculos pentru securitatea Moldovei și nu se va îmbunătăți în curând, ci dimpotrivă. Viorel Cubotaru consideră că problema Transnistriei va continua să fie extrem de presantă pentru sistemul de apărare din Moldova. El spune că pe guvernanți trebuie să-i preocupe nu cum va arăta armata peste 10-20 de ani, dar cum arată ea astăzi sau peste o săptămână.



„Colegii din societatea civilă au lansat recent un studiu privind componenta militară din Transnistria, care arată că existența unor trupe necontrolate pe un teritoriu de ocupație este un pericol iminent. Cred că o armată bine pregătită, alcătuită din băieți care fac serviciul militar, care au simțul patriotismului este o forță de descurajare a inamicului. Mare mi-i teama ca, odată cu această inițiativă, sub paravanul acestei profesionalizări, să nu se înceapă destructurarea armatei naționale și micșorarea numărului de militari, vânzarea tehnici care mai poate fi folosită, fără să se facă în loc achiziții”, a mai spus Viorel Cubotaru.



