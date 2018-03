Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au început ședința de astăzi cu un minut de reculegere în memoria victimelor incendiului de proporție din orașul rus Kemerovo.

„Toți am fost marcați de un eveniment tragic care a avut loc în Rusia. Probabil mulți am citit, mai ales pe rețelele de socializare sau în presă, despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Mulți cu greu am reușit să citim până la capăt acele articole. În numele Parlamentului, vreau să ne exprimăm condoleanțele și să ținem un moment de reculegere”, a spus președintele legislativului Andrian Candu.