PSRM a cerut reconfirmarea votului pentru Declarația de inviolabilitate adoptată de Parlamentul R. Moldova în 2016 și condamnarea Declarației votate pe 27 Martie în Parlamentul României privind Unirea Basarabiei cu România. Totodată, socialiștii au cerut demisia președintelui Parlamentului, Andrian Candu, ca urmare a participării sale la ședința solemnă de la București. Propunerea socialiștilor a fost votată doar de deputații PSRM și cei comuniști.

Bătrâncea i-a cerut spicherului Andrian Candu să-și dea demisia, menționând că oficialul „nu mai poate reprezenta poporul", după ce a ținut un discurs în Parlamentul României, dedicat împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Țara-mamă.

„Solicităm demisia de onoare a președintelui Parlamentului, Andrian Candu. Prin prezenta Dvs. acolo, ați demonstrat că nu mai reprezentați poporul Republicii Moldova”, a declarat Vlad Bătrâncea.

„Cu adevărat, Candu nu poate reprezentat poporul R. Moldova, pentru că nu există așa popor”, a replicat liberalul Mihai Ghimpu. Liderul PL le-a reproșat socialiștilor că la Moscova se declară ruși, la Chișinău - stataliști, iar la București - români.

Comuniștii au anunțat că vor susține propunerea socialiștilor, iar deputata liberal-democrată Maria Ciobanu le-a reproșat acestora că „noi suntem mai stataliști ca voi, fiindcă ne dorim să revenim la statul nostru mare - România". Maria Ciobanu a mai spus că decizia ca o delegație din partea Parlamentul R. Moldva să meargă pe 27 Martie, la ședința festivă de la București, a fost una foarte bună și că Unirea inevitabil se va întâmpla.

Președintele fracțiunii PPEM, Eugen Carpov, a spus că revotarea Declarației de inviolabilitate este inutilă din punct de vedere juridic, câtă vreme nimeni nu a anulat acest document.

La rândul său, speakerul a menționat că s-a simțit onorat să participe la evenimentul festiv de la București și să vorbească în fața celor două camere din Parlamentul României.

„Eu am participat la o ceremonie și la o aniversare la fel cum am făcut-o în multe alte capitale. Am fost onorat să mă adresez plenului ambelor camere ale Parlamentului României. Dacă nu ați fost atenți am vorbit despre viitorul RM în cadrul UE. Nu suntem într-un stat în care libertatea de exprimare nu se respectă. Voi sunteți cei care instigați. Dacă voi ați fi respectat că există o parte care așa crede, într-un stat ca RM în care sunt multe națiuni, trebuie să existe respect și toleranță. Voi sunteți cei care provocați. Toleranță vă lipsește”, a declarat Candu.

La rândul său, președintele fracțiunii PDM, Marian Lupu, a opinat că declarațiile lui Candu de la București au confirmat statutul R.Moldova de stat independent, iar cei care vor să celebreze Centenarele Unirii au libertatea să o facă.

Știrea se actualizează ...