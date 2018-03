Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană, Fraco Frattini, susține că este gata să convoace ședința în formatul „5+2”, deoarece a perceput un mesaj pozitiv din partea liderilor de la Chișinău, în special de la coordonatorul coaliției de guvernare, Vlad Plahotniuc, precum şi partea liderilor de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski și Vitalii Ignatiev.

„După această vizită, sunt convins că progresul va continua. Am auzit mesaje importante în cadrul întâlnirilor mele cu Președintele Republicii Moldova, Prim-ministrul RM, viceprim-ministrul pentru reintegrare și coordonatorul coaliției majoritare – domnul Plahotniuc. De asemenea, am auzit și mesaje pozitive ale liderilor de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski și Vitalii Ignatiev. Și la Chișinău, și la Tiraspol am auzit o unitate a vocilor. Aici, la Chișinău, în ciuda procesului electoral, am înțeles că procesul va continua. În special, îmi place că am auzit acest lucru de la liderul Coaliției de Guvernare Vlad Plahotniuc”, a subliniat Frattini.