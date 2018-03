Astăzi, la sediul central al PDM, Vlad Plahotniuc, liderul coaliţiei de guvernare a Republicii Moldova, a avut o întâlnire cu Franco Frattini, reprezentantul special pentru reglementarea transnistreană al preşedinţiei italiene în exerciţiu a OSCE. Discuţiile s-au axat pe rezolvarea conflictului transnistrean şi pe modul în care conducerea politică de la Chişinău poate sprijini în continuare acest proces. Totodată, Plahotniuc i-a transmis lui Frattini că retragerea militarilor ruși de pe teritoriul Republicii Moldova este o prioritate a Chișinăului.

În același timp președintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc scrie pe pagina sa de Facebook că a avut astăzi o întâlnire cu Franco Frattini, reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană.

„I-am prezentat argumentele pentru care Republica Moldova consideră că retragerea militarilor ruși de pe teritoriul nostru este o prioritate și vom continua să acționăm pe toate căile diplomatice pentru punerea în aplicare a documentelor internaționale adoptate în acest sens. De asemenea, vom continua să solicităm suport internațional în acest demers”, a Plahotniuc.

Într-un comunicat al PD, este menționat că Vlad Plahotniuc a subliniat că rezolvarea conflictului transnistrean poate fi bazată doar pe respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în hotarele sale recunoscute la nivel internaţional, aşa cum este stipulat în Declaraţiile ministeriale ale OSCE, adaugând că un acord privind statutul special al Transnistriei trebuie încheiat cu respectarea acestor parametri şi a graniţelor ţării.

El a evidenţiat că actuala coaliţie de guvernare a reuşit în toamna anului trecut să semneze o serie de protocoale cu Tiraspolul, protocoale care au oferit beneficii oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului şi au pornit un proces important de construire a încrederii. În acest sens, coaliţia de guvernare se angajează să îndeplinească angajamentele politice asumate de către părţi în Protocolul ”5+2” de la Viena pentru a asigura continuarea progreselor în 2018. În acelaşi timp, un principiu fundamental al coaliţiei de guvernare este să vadă finalizată, conform Declaraţiei de la Summitul OSCE din Istanbul, retragerea trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova, a accentuat coordonatorul executiv al coaliţiei de guvernare.

La rândul său, Franco Frattini a declarat că Republica Moldova are suportul comunităţii internaţionale privind stadiul final al procesului de reglementare şi că acesta a fost principiul ce a ghidat implicarea sa. În această privinţă, el a salutat iniţiativa demonstrată de Chişinău în ultimul an, ceea ce a dus la semnarea în noiembrie 2017 a patru acorduri extrem de importante, care acum se implementează. Din punctul său de vedere, sarcina lui în acest an este, împreună cu Misiunea OSCE din Moldova şi partenerii internaţionali în procesul ”5+2”, să ajute părţile să ajungă la acorduri privind cele 3 subiecte restante din ”pachetul de opt” conform Protocolului ”5+2” de la Viena.

El a subliniat de asemenea că OSCE e în continuare pregătită să joace un rol de mediere în procesul de evacuare şi distrugere a muniţiilor şi armamentelor ruseşti, conform mandatului Misiunii OSCE, extins în 1999 ca urmare a Summitului OSCE de la Istanbul şi susţinut anual de toate cele 57 state membre ale OSCE.