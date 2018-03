Reprezentantul special al președinției italiene a OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrean, Franco Frattini, care urmează să efectueze prima sa vizită în Republica Moldova de la numirea în funcție, vorbește mai degrabă prin prisma Rusiei, decât prin prisma OSCE, pe care o reprezintă acum în formatul de negocieri 5+2. Comentariul a fost făcut de președintele Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, în contextul declarațiilor lu Franco Frattini într-un interviu la Russia Today.



„Dânsul a spus că retragerea trupelor ruse nu i se pare realistă în prezent. Or aceasta nu reprezintă poziția oficială a OSCE și nici poziția oficială a Italiei, care în prezent deține funcția de președinte al acestei organizații. Această declarație a trezit nedumerire chiar dacă în ultimii 15 ani OSCE vorbește mai puțin despre retragerea forțelor ruse, a trupelor și munițiilor ruse din regiunea transnistreană și acest lucru este regretabil”, a declarat Victor Chirilă într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN.



Președintele APE a menţionat că Franco Frattini nu se reprezintă pe sine la aceste negocieri, ci reprezintă o instituție colectivă – OSCE, din care fac parte 57 de state care au luat o decizie comună unanimă și, indiferent de context, această organizație trebuie să insiste conform propriei decizii nu doar să faciliteze, dar și să determine Federația Rusă să-și respecte angajamentele luate. „Cred că domnul Frattini a vorbit fiind influențat și de anumite discuții pe care dânsul le are sau le-a avut cu prietenii de la Moscova”, a notat expertul.



Potrivit lui Victor Chirilă, OSCE este un mediator care trebuie să fie echidistant și să ajute Republica Moldova să promoveze și cooperarea sectorială pentru a consolida încrederea, dar, de asemenea, să abordeze și subiecte cruciale pentru viitoarea reintegrare a țării. Or, atâta timp cât trupele ruse se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și despre care se vorbește tot mai puțin pe plan internațional, spune expertul, ele sunt un obstacol pentru consolidarea încrederii, inclusiv pentru viitoarea reintegrare.



„Misiunea de pacificare și-a făcut datoria, și-a îndeplinit misiunea. Acum vorbim despre o cu totul altă situație. Vorbim despre consolidarea încrederii. Or această misiune nu are un astfel de mandat și nu este echipată pentru a facilita o astfel de consolidare a încrederii. Totodată această misiune trebuie să fie transformată. OSCE trebuie să ne susțină în transformarea cât mai curând posibil a acestei misiuni de pacificare. De asemenea vorbesc despre drepturile omului. OSCE practic nu vorbește despre încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Acest lucru este regretabil. Acesta este punctul meu de vedere”, a remarcat Victor Chirilă.



Președintele APE a mai spus că Republica Moldova trebuie să insiste, mai mult ca niciodată, pe retragerea necondiționată și completă a trupelor și munițiilor ruse care au mai rămas în regiunea transnistreană. În opina sa, fără această retragere niciun proiect, niciun program amplu de consolidare a încrederii nu va avea succes, indiferent câți bani vor fi investiți în această regiune.



Franco Frattini, care are programată o vizită la Chișinău, în perioada 26-28 martie, declara anterior că există o diferență clară între forțele trilaterale moldo-ruse-transnistrene de menținere a păcii și grupul operațional al forțelor rusești (GOTR). Potrivit lui, trupele rusești de menținere a păcii din regiunea transnistreană asigură securitatea și libera circulație în zona de securitate. Într-un interviu cu presa finanțată de Kremlin, acesta a declarat că i se pare nerealistă ideea retragerii trupelor rusești din regiunea transnistreană.