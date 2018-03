Candu și Voronin continuă să aibă discuții ironice și să facă glume în plenul Parlament. De această dată, replicile au pornit în timpul dezbaterii aprobării inițiativei de construcție a sălii polivalente „Chișinău Arena”.

Deranjat de faptul că nu i s-a oferit posibilitatea să vorbească mai devreme, liderul comuniștilor Vladimir Voronin, s-a adresat vicepreședintelui Parlamentului: „Eu nu am vrut să intru în discuții numai de aceea că microfonul oferă persoana respectivă. Vlad Bătrâncea nu era în sală când eu am apăsat pe buton. El demult a vorbit dar eu încă aștept. Dacă mata nu ești botezat ghilețchi eu am să te botez. Să ții minte, necătând la avertizările lui Candu”.

Mai departe Voronin s-a adresat raportorului, președintele Parlamentului Andrian Candu: „Nu vă pare domnule Candu că în această inițiativă nu este nici un cetățean din Chișinău?”.

Candu: „Eu sunt”.

Voronin: „Mata ai spus că ești din Cehia”

Candu: „Domnule președinte, sunt născut la Chișinău, am copilărit în Chișinău, am absolvit școala generală în chișinău și acum locuiesc în Chișinău”

Voronin: „Bravo!”

Candu: „Eu nu știu cum este în Partidul comuniștilor, noi când înregistrăm proiecte noi nu întrebăm unde este reședința persoanei. nu face parte din criteriul de inițiativă legislativă. nu am văzut nici în regulamentul Parlamentului. În afară de asta, dacă denumirea va fi Arena Chișinău, nu înseamnă că e făcută doar pentru locuitorii Capitalei dar pentru cetățenii întregii țări dar și ai altor state din regiune [...]”.

Ulterior vicepreședintele Ghilețchi a venit cu o precizare: „Eu am respectat întru totul ordinea celor care s-a înscris pentru a adresa întrebări. Glumele pe care le faceți dumneavoaastră este dreptul dumneavoastră și dacă opiniile expuse vis-a-vis de Arena chișimnău sunt ale lui Lenin și Stalin, vă vizează. V-am dat cuvântul așa cum v-ați înscris”.

Fostul președinte Voronin a venit cu o a doua întrebare: „Am auzit de construcția a 1200 de km de drumuri și de ideea cu Arena. ce urmează să se întâmple în campania electorală dacă dvs ați spus că deciziile se iau la Partidul Democrat?”.

Andrian Candu a răspuns: „Eu deja a doua oară aud o aluzie ca noi să amânăm alegerile. Stimate domnule președinte, alegerile nu ar trebuyi să fie niciun fel de impediment pentru ca noi în fiecare zi să facem tot ceea ce facem pentru binele țării. În al doilea rând dacă PD își va pune ca scop ca într-o zi Republica Moldova să-și aibă și astronautul său, cu siguranță o să reușească. Pe moment încă nu e gata concluzia pentru că facem studiul de fezabilitate. Noi o să facem concurs internațional și vom face lista începând cu parlamentul R. Moldova referitor la viitorii cosmonauți”.