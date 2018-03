O părere asupra declarațiilor europarlamentarului Marinescu am solicitat și de la reprezentanții Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr(PPDA). Vicepreședintele Alexandru Slusari ne-a spus că PPDA nu-și schimbă poziția și exclude orice scenariu privind o coaliție cu Partidul Democrat.

„Este prea devreme să vorbim despre alianțe post-electorale în Republica Moldova, în condițiile în care nu cunoaștem nici dacă vor fi organizate aceste alegeri. La maniera și tendințele PD de a aborda politicul, nu e nimic imposibil. Sperăm, însă, că electoratul moldovenesc va fi suficient de inteligent să aleagă o guvernare în care să nu mai fie loc de oligarhi, corupți și hoți. Suntem siguri că Republica Moldova are suficiente resurse pentru a oferi o guvernare competentă și cu adevărat pro-europeană. Ne bucură că România rămâne mai mult decât un prieten pentru noi”, a declarat pentru DESCHIDE.MD purtătorul de cuvânt al PLDM, Ion Terguță.

„Referitor la coaliția cu Partidul Democrat după parlamentare, noi am spus nu o dată că Platforma DA exclude orice coaliție cu Plahotniuc, sub orice formă sau variantă. Aceasta este o idee lipsită de logică pentru noi. Noi am menționat nu o dată că nu facem înțelegeri cu mafia”, a declarat Slusari pentru DESCHIDE.MD