Primarul interimar Silvia Radu încă nu a decis dacă va candida la alegerile din capitală care vor avea loc în această primăvară.

După ședința operativă a primăriei, Radu a fost întrebată de presă dacă a decis să participe la scrutinul din 20 mai pentru fotoliul de primar al capitalei.

„Vedeți ce se face afară, eu nu am timp nici să ajung acasă, sincer vă zic... Nu m-am hotărât, v-am zis. Avem mult de lucru ca să scoatem Chișinăul din iarnă. Săptămâna aceasta avem un grafic intens, mult prea multe probleme și încă nu am decis. Dar atunci când voi lua o decizie am să vă anunț”, a răspuns primarul interimar.