Moțiunea simplă asupra politicii interne și externe în domeniul integrării europene, realizate de vicepremierul pentru integrare europeană, Iurie Leancă, a picat. Parlamentul a respins în ședința de vineri, 16 martie, moțiunea simplă înaintată de deputații comuniști și socialiști. Examinarea moțiunii a decurs cu avertizări din partea președintelui Parlamentului pentru încălcarea regulamentului în timpul luărilor de cuvânt. Unui deputat liberal i-a fost deconectat microfonul de la tribuna centrală, transmite IPN.

Iurie Leancă a mulțumit autorilor moțiunii pentru invitația de a dezbate câteva subiecte de rezonanță națională, menționând că percepe această moțiune ca o preocupare şi o susținere a parcursului european al Republicii Moldova. Vicepremierul a declarat că în momentul în care a venit în funcție, prioritatea numărul unu a fost intensificarea comunicării cu factorii de decizie ai Uniunii Europene şi statelor membre UE. În opinia sa, doar printr-o astfel de abordare Republica Moldova poate avea o înțelegere mai mare şi sprijin din partea partenerilor europeni.



Referindu-se la rolul României în susținerea parcursului european, invocat în monițiune, Iurie Leancă a spus că acesta este unul important, poate chiar definitoriu. Leancă a făcut referire la proiectele finanțate de către statul vecin: grădinițe, autobuze școlare, gazoduct – lucruri care, în opinia sa, ajută la modernizarea şi europenizarea Republicii Moldova.



În luările de cuvânt, deputatul PSRM Bogdan Ţârdea a declarat că înghețarea primei tranșe din asistența macrofinanciară europeană, dar şi continuarea monitorizării rușinoase a APCE, denotă că ţara are probleme şi nu are șanse de integrare. Socialistul a mai spus că poziția critică a UE e firească, pentru că sub drapel UE de-a lungul anilor au avut loc spălări de bani din sistemul financiar-bancar, a avut loc concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, au fost închise întreprinderi etc.



Președinta fracțiunii PCRM, Inna Șupac, a declarat că Iurie Leancă, împreună cu echipa sa, a trădat interesele de stat ale Republicii Moldova atunci când a fost semnat Acordul de Asociere cu UE. Parlamentara s-a adresat şi majorității parlamentare, întrebând dacă „nu o deranjează faptul că de domeniul integrării europene e responsabilă o persoană compromisă, care a semnat decizii dubioase, ba chiar criminale”. Ca urmare a discursului, deputata a fost avertizată de către președintele legislativului pentru că ar fi adus insulte şi a depășit limitele Regulamentului Parlamentului.



Deputatul Partidului Liberal Ion Apostol a declarat că moțiunea simplă examinată astăzi este o nouă farsă menită să distragă atenția publicului de la furtul miliardului. Potrivit lui, este vorba despre o acțiune de PR gândită de stafful Partidul Democrat şi înfăptuită de opoziția de stânga. La scurt timp, parlamentarului i-a fost deconectat microfonul. Andrian Candu a invocat încălcarea Regulamentului Parlamentului, şi anume că acesta nu s-a referit la subiectul moțiunii.



Deputatul din Grupul Parlamentar European Eugen Carpov a menționat că prin moțiunea înaintată, PSRM şi PCRM au început campania electorală şi vor să se afirme înainte de alegeri. Totodată, în opinia sa, moțiunea la acest subiect denotă că apropierea de UE deranjează forțele ostile Republici Moldova. Potrivit lui, Iurie Leancă, împreună cu echipa sa, a înregistrat progrese în relațiile statului cu partenerii de dezvoltare şi, datorită acestui fapt, Republica Moldova are astăzi investiții în economie, renovări, liberă circulație în spațiul european.



Moțiunea a fost susținută de 25 de deputați din cei 79 prezenți în sală, număr insuficient, fiind necesare 40 de voturi.