Niciun fel de numere de înmatriculare pentru mijloacele de transport de stânga Nistrului, dimpotrivă: demontarea paşnică a structurilor separatiste. În felul acesta vede reglementarea problemei transnistrene analistul politic Oazu Nantoi. Şi fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, consideră că pretenţia Tiraspolului de a i se oferi numere neutre de înmatriculare, inclusiv pentru transnistrenii care nu deţin cetăţenia moldovenească, "depăşeşte orice normă".

Pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat ieri că problema principală în negocierile asupra subiectului numerelor de înmatriculare pentru transportul din stânga Nistrului este „abordarea discriminatorie” a Chișinăului: prin faptul că nu acceptă condiţia a oferi numere neutre de înmatriculare locuitorilor din regiune, care nu dețin cetățenia moldovenească și nu se află la evidența organelor constituționale.

DESCHIDE.MD le-a solicitat în acest sens păreri analistului politic Oazu Nantoi și fostului membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu.

Potrivit lui, de vreme ce Krasnoselski afirmă că nu va negocia statutul Transnistriei, nu mai poate fi vorba de oferirea acestor numere de înmatriculare.

De asemenea, Nantoi spune că „totul este un bluf. Conflictul a devenit demult un business comun pentru cei de la Chișinău și Tiraspol și cu implicarea celora de la Kiev”.

Ion Leahu spune că subiectul acordării numerelor de înmatriculare pentru transnistreni se regăsește în protocolul semnat în 2016 la Berlin, la ședința formatului 5+2. Atunci Chișinăul s-a gândit că îşi va impune condițiile Tiraspolului și și-a asumat acest subiect, însă, după cum vedem, lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură.

„Noi am semnat acel protocol din 2016 de la Berlin și ne-am asumat această sarcină pe care acum trebuie s-o respectăm. Chișinăul spera că va reuși să impună Tiraspolului următoarele condiții: să deschidă două ghișeie, la Tiraspol și Râbnița unde să elibereze acele plăcuțe pe care să nu fie specimene care indică statul, însă informațiile privind mașina, posesorul și altele să se acumuleze în exclusivitate la organele respective ale R. Moldova. Tiraspolul a refuzat categoric aceste condiții și a declarat că unicul pas care a fost suficient este acela că am acceptat ca plăcuțele să nu poarte pe ele însemnele statale, să fie neutre. În rest, procurarea, perfectarea, eliberarea, evidența o purtăm noi [Chișinăul]. Însă aceasta e imposibil, deoarece fiecare mijloc de transport care participă la traficul internațional trebuie să poarte pe plăcuțe absolut toate informațiile necesare pentru a-l identifica”, ne-a spus Leahu.