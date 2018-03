Plahotniuc a spus că declarațiile lui Frattini cum că „solicitarea retragerii trupelor ruse de pe teritoriul R.Moldova e desprinsă de realitate”, „ne sfidează memoria colectivă și rațiunea noastră de a fi, ca stat suveran, este...fie nechibzuită, fie... cinică”

„Asemenea declarații nechibzuite pot bloca și deturna definitiv progresele noastre în negocierile curente, când noi, cu forțele proprii, am avansat foarte mult în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, dialog, în care am găsit compromis pe mai multe subiecte concrete și am semnat acordurile respective (evitând, totodată suveranizarea Transnistriei)”, a spus Plahotniuc.