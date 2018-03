Victoria Iftodi este candidatul PD la funcția de ministru al Justiției în locul lui Alexandru Tănase. Actualmente, Iftodi este Judecător la Curtea Constituțională. Anunțul a fost făcut de Vlad Plahotniuc în briefingul săptămânal al PDM.

Totodată, liderul PDM a declarat că regretă plecarea lui Alexandru Tănase din funcția de ministru al Justiției, în urma unei campanii de intimidare pornite împotriva sa.

"Am luat act de această demisie, regretăm plecarea dumnealui din funcție, dar îi respectăm decizia și-i mulțumim public pentru că acceptase să facă parte din Guvern. Am văzut că acest subiect a provocat tot felul de speculații, totodată înțelegem că este un an electoral și unii, în lipsă de teme, se agață de orice pentru a se face remarcați. mai devreme sau mai târziu lucrurile se vor lămuri", a precizat Vlad Plahotniuc.

CV-ul Victoriei Iftodi

Născută la 13 ianuarie 1969 în satul Lalova, raionul Rezina, Republica Moldova. A absolvit cu mențiune Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova (1993); a activat în calitate de specialist în Direcţia notariat şi avocatură a Ministerului Justiției; notar, lector invitat la Universitatea de Stat din Moldova (1993-2003); viceministru al Justiției (2003-2004), ministru al Justiției (2004-2006); reprezentant al Guvernului în relațiile cu Parlamentul și Curtea Constituțională (2003-2006). Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză și în Republica Algeriană (2006-2010); delegat permanent al Republicii Moldova la UNESCO (2006-2010); reprezentant permanent al Președintelui Republicii Moldova în Consiliul permanent al Organizației Internaționale a Francofoniei și la Uniunea Latină (2006-2010), membru al Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate (2016 - mai 2017); judecător la Curtea Constituțională din mai 2017.