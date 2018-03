Cabinetul de miniștri a decis astăzi să nu susțină proiectul de modificare a Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, ce prevede introducerea în mod obligatoriu a patronimicului în actele de identitate. Inițiativa legislativă a fost înaintată de către un grup de deputaţi PSRM. Potrivit socialiştilor, în acest fel vor fi respectate drepturilor minorităţilor etnice, pentru care utilizarea patronimicului este o tradiţie, informează Moldpres.

În cazul introducerii în actele de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova a câmpului suplimentar „Patronimicul/Oтчество", „patronimicul persoanei de origine rusă va fi scris diferit de cel al persoanei de origine moldovenească, ceea ce va genera interpretări confuze și nemulțumiri din partea titularilor", se menționează în avizul Guvernului.

Potrivit acestuia, în sistemul național al poporului moldovenesc, formula onomastică este prenume plus nume de familie, iar patronimicul este sinonim cu „nume de familie”, în timp ce în sistemul limbilor slave (rusă, ucraineană, bulgară, poloneză, belarusă) formula onomastică este prenume plus „patronimic”, plus nume de familie.

Ca urmare a unor hotărâri a Curții Constituționale și modificărilor operate în Legea privind actele de stare civilă, întocmirea actelor de stare civilă, precum și înscrierea mențiunilor se efectuează numai în limba de stat. Respectiv, în certificatele de stare civilă eliberate în prezent nu se înscrie patronimicul titularului. Mai mult, actele de identitate de generația a doua, care sunt utilizate în prezent în Republica Moldova, corespund standardelor europene.

Revenirea la varianta de scriere a datelor cu caracter personal în buletinele de identitate în limba rusă, pentru a indica corect patronimicul persoanei de origine rusă, care constituie doar una dintre limbile minoritare vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (potrivit Registrului de stat al populației, în Republica Moldova se atestă peste 150 de etnii), aduce atingere dreptului reprezentanților celorlalte minorități naționale de a utiliza numele și prenumele (patronimicul) în forma acceptată în limba lor maternă, se spune în aviz. Modificarea solicitată „distonează cu principiile privind garantarea drepturilor minorităților naționale, precum și cu principiul egalității tuturor cetățenilor în fața legii”, consfințite de Constituția Republicii Moldova.

Totodată, în nota informativă a proiectului prezentat de grupul de deputați nu este reflectat impactul economic al noilor reglementări. Introducerea unor noi date obligatorii în actele de identitate din sistemul național de pașapoarte va necesita eventual modificarea actelor de stare civilă. În același context, intenția legislativă este criticată și sub aspectul armonizării pașapoartelor în relațiile internaționale, care prezintă o importanță deosebită în materie de securitate, mai menționează Cabinetul de miniștri.