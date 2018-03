Primarii celor două capitale din Republica Moldova și România preconizează dezvoltarea relațiilor dintre muncipiul București și Chișinău prin desfăşurarea mai multor proiecte și consultări în domeniul gestionării întreprinderilor, infrastructurii şi creării unui oraș inteligent din punct de vedere tehnologic.

Cei doi primari au menționat că drept urmare Acordului de colaborare semnat la București, cele două municipii vor continua colaborarea nu doar în plan cultural, ci și la nivel de instituții subordonate primăriilor.

„Am făcut un pas înainte în relația dintre două municipii, Chișinău și București. Cred că această vizită de astăzi este un pas în dezvoltarea relațiilor care urmează. Vă mulțumesc pentru ajutorul pe care ni-l oferiți și pentru relația personală dar și instituțională pe care am stabilit-o. Sper că proiectele despre care am vorbit și pe care vrem să le implementăm vor duce îmbunătățirea de zi cu zi a Capitalei. Am vorbit despre gestionare întreprinderilor municipale, am discutat despre sistemul de parcări pe care îl are Bucureștiul, am discutat despre sistemul de taxi dar și despre gestiunea transportului și a infrastructurii transporturlui”, a declarat Silvia Radu.