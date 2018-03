Ţinem la o lume liberă, de aceea Consiliul Atlantic acordă o mare atenţie Ucrainei, Moldovei şi Georgiei, care doresc să fie parte a familiei noastre. Declaraţia a fost făcută de Damon Wilson, vicepreședintele Executiv al Consiliul Atlantic, care participă, astăzi, la Chişinău la conferinţa interparlamentară, găzduită de legislativul ţării noastre: "Georgia, Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocările de securitate curente".

„Noi toţi venim din ţări democratice, acolo unde există de asemenea anumite lupte, dar de ordin democratic. Dacă vorbim de nivelul strategic, atunci există mai multe lucruri ce ne unesc. Noi ţinem la o lume liberă şi noi, Consiliul Atlantic, acordăm o mare atenţie acestor regiuni Ucrainei, Moldovei şi Georgiei. Faceţi multe eforturi, care înseamnă mult şi care înseamnă mai mult de cât agenda noastră de astătzi. Scopul nostru, al Consilului Atlantic, este să folosim acest forum, ca să vorbim despre strategii şi să eliminăm această zonă gri. Încercăm să vorbim despre ce înseamnă în lumea modernă conflictul. Vorbim despre faptul că această regiune a fost, tradiţional, o regiune cu anumite tensiuni, inclusiv tensiuni cu Rusia. Este bine ca ţările dvs. să aleagă corect destinul pentru a elimine aceste conflicte. Rusia neagă anumite responsabilităţi: ţineţi minte domnul Putin ce a vorbit ieri? Este foarte important şi pentru conferinţa noastră. Avem o strategie de mai mulţi ani, pentru că Europa trebuie să fie una paşnică, liberă, unită, ceea ce este legat, iarăşi, de un parteneriat strategic, inclusiv cu Rusia. Începând din 1945, am avut şi Războiul Rece, apoi iar aliaţi, toate aceste lucruri vorbesc despre cât de complex este terenul european. Această strategie despre care vorbim are un mare succes. În 2008, practic, acest lucru s-a terminat, am eşuat. Ne-am gândit la acest Parteneriat de Est, este foarte important să pavăm calea acestor ţări", a menţionat Damon Wilson.