LA Bender s-a întrunit ieri, 22 februarie, Comisia Unificată de Control (CUC), care și-a concentrat activitatea pe subiectul principal: acțiunile Comisiei și Comandamentului Militar Întrunit (CMÎ) în legătură cu redeschiderea, la 18 noiembrie 2017 a podului din preajma localităților Gura Bâcului și Bâcioc.

În cadrul discuțiilor delegațiile au făcut un schimb de opinii și au prezentat noi propuneri rezonabile menite să contribuie la adoptarea unei decizii comune pentru identificarea soluțiilor în problema vizată. Cu regret, în mod repetat, delegația transnistreană a refuzat categoric să accepte propunerea reprezentanților Federației Ruse în CUC de a stabili că părțile se vor abține de la acțiuni unilaterale privind modificarea infrastructurii și efectivului numeric a structurilor de forță în zona adiacentă podului Gura Bâcului-Bâcioc.

Delegația Republicii Moldova a difuzat o declarație (poate fi vizualizată mai jos), prin care își manifestă îngrijorarea, în legătură cu motivele blocării deciziilor CUC din partea componentei transnistrene privind redeschiderea circulației pe podul din preajma localităților Gura Bâcului și Bâcioc.

Co-președintele CUC Oleg Beleakov a confirmat, în cadrul ședinței, că autoritățile regiunii au decis înstrăinarea terenurilor de pământ de la unii locuitori din s. Bâcioc către a.n. „Comitet Vamal rmn”, în scopul construcției infrastructurii unui nou a.n. „terminal vamal internațional”. Este cunoscut faptul că potrivit practicii astfel de terminale includ: piste de control vamal și grăniceresc, ghișee pentru personal, clădire administrativă cu infrastructură de bariere, semne de circulație, marcaj rutier, toate acestea acoperite cu copertină. Concomitent este planificată construcția unui cartier vamal pentru deservirea și concentrarea transportului de mare tonaj, supus procedurii de vămuire a mărfurilor importate / exportate / tranzitate, cu implicarea efectivelor suplimentare de a.n. ”grăniceri – vameși – migrațiune la hotarul transnistrean” din s. Bâcioc.

În context, Delegația Republicii Moldova a atras atenția membrilor CUC asupra inadmisibilității acestor acțiuni destabilizatoare ale Tiraspolului.

„Constatăm faptul că acest lucru este efectuat de către transnistreni în mod unilateral, fără coordonare cu Comisia Unificată de Control, ignorându-se decizia din 31 ianuarie curent, luată în cadrul ședinței comune de experți în domeniul transporturilor și infrastructurii rutiere, care a decis că doar vehiculele cu capacitatea de până la 10 tone vor putea traversa podul rutier peste r. Nistru, amplasat în preajma localităților Gura Bâcului și Bâcioc”, scrie într-un comunicat al CUC.

Îngrijorările și argumentele expuse de către delegația moldovenească au fost susținute de către co-președintele rus Ilia Uvarov, care a chemat repetat la identificarea unei soluții amiabile legate de redeschiderea circulației pe podul din preajma râului Nistru.

Din aceste considerente s-a decis transferarea ședinței pentru data de 1 martie 2018.