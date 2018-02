Portalul deschide.md s-a ”cutremurat” astăzi când pe adresa electronica a redacției a sosit un comunicat de presă trimis de PL căruia i-au dat și un titlul „Dorin Chirtoacă, revine cu o precizare după emisiunea În Profunzime” din care nu am reușit să întelegem nimic. Comunicatul-precizare primit de redacție vine ca urmare a unei emisiuni la care a participat Dorin Chirtoacă, primarul demisionar al Chișinăului. Că ce a mai ramas din PL se zbate într-o dulce incoerență politică este problema lor dar, pentru o bună informare a cititorilor noștri, rugăm biroul de presă al formațiunii să ne remită un comunicat în care să ne explice ce a vrut să spună în comunicatul trimis deja și pe care îl publicăm in integrum.

”Ieri, 22 februarie, am participat la emisiunea "În Profunzime" de la PRO TV.

Ceea ce nu am înțeles este însa, de ce s-a pus problema precum că "nu m-a obligat nimeni" să mă înham și că PL "ar fi pavat" calea actualei guvernări să ajungă unde a ajuns.

Dar, oare nu am vrut noi cu toții integrarea europeană, toți, și partide, și societate civilă, și presa, și cetățenii etc?

Or, noi cei de la Partidul Liberal, nu ne-am abătut din calea pe care am pornit în 2007 și 2009, chiar cea din 1989. Alții s-au abătut și au trădat. Partidul Liberal a încercat tot timpul să salveze ce mai rămânea, iar atunci când ridica în 2010, 2013 diverse probleme era luat in furci, tot de actualii critici, precum ca "sabotează" AIE și parcursul european (ex: situația nedreapta din 2010 cu partajarea structurilor de forță sau cea cu BEM din 2010, 2013 etc).

Nu noi am rupt alianțe, nu noi am tăcut și am votat prin guvern acoperirea jafului BEM, nu noi am mărșăluit pe străzi în 2015 și 2016 alături de Dodon și Usatii în calitate de opoziție unită, legitimându-i ca opozanți...

Daca Partidul Liberal nu-și păstra linia, evitând în ianuarie 2016 alegerile anticipate și aducerea pe cai mari a PSRM-ului la guvernare, cu toate riscurile care au decurs de aici inclusiv de a fi desființați politic și fizic, astăzi nu se developa atât de clar ca Dodon și PSRM nu reprezintă opoziție, ci sunt parte a remului, iar tandemul Plahotniuc - Dodon ni se propune de fapt a fi viitoarea guvernare după alegerile parlamentare din acest an.

Odată fiind demascați apare posibilitatea reală de înlăturare a dictaturii lui Plahotniuc, fară ca Dodon și PSRM să mai poată mima opoziția și astfel să pretindă "legitim" la preluarea puterii.

Acum, toți cei care suntem de buna credință în ceea ce privește Integrarea Europeană și Unirea, rămâne ca, fără să încercam să ieșim uscați din apă și să ne scoatem aiurea ochii unii la alții, să găsim împreună calea cum să scăpam de regim, sa readucem democrația în RM, să restabilim parcursul european care să se încununeze cu - Unirea, cum este și firesc!”