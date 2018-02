Deputatul PL, Alina Zotea, s-a luat de diploma de bacalaureat al ministrului economiei, Chiril Gaburici și l-a întrebat cum comentează o declarația speakerului Candu care se referea l-a faptul că tinerii care nu au acte de studii nu trebuie să dețină nemeritat un loc de muncă. În replică șeful de la economie a răspuns că era conștient de faptul că „această mizerie” o să fie turnată în capul său atunci când a așteptat funcția de ministru.

În timpul dezbaterilor asupra moțiunii simple de cenzură împotriva ministrului Gaburici, liberala Alina Zotea l-a întrebat pe șeful de la MEI cum comentează declarația speakerului Candu de acum două zile care se referea l-a faptul că tinerii care nu au acte de studii nu trebuie să dețină nemeritat un loc de muncă: „Vă întreb pentru că noi cunoaștem că scandalul cu diploma nu s-a încheiat”.

„Eram sigură că o să apară această întrebare. Eu am răspuns de nenumărate ori și mai mult decât atât s-au expus și organele de anchetă. Eu înțeleg motivul anumitor personaje de a ține în viață acest subiect dar eu nu vreau să fiu cel care îl alimentează. Pe mine personal, plus părerea mea este că și pe dumneavoastră, ar trebui să vă intereseze mai mult situația în Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI). Atunci când am acceptat propunerea să mă întorc în politică eram sigur că va fi această mizerie care să fie turnată asupra mea și am acceptat acest lucru, atât timp cât pot să-mi folosesc experiența mea destul de vastă în munca mea și nimeni nu o să poată să-mi ia cunoștințele pe care le am. Această mizerie artificială nu o să mă facă să renunț la activitatea mea de la minister. Cunoștințele mele îmi permit să fiu un manager foarte bun la MEI în plus am și o echipă bună la MEI care mă va ajuta să facem viața cetățenilor mai bună”, a răspuns ministrul Gaburici.