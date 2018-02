După ce a luat parte alături de liderul Partidului Nostru Renato Usatîi la mai multe proteste iniţiate anul trecut şi mai înainte de opoziţie, Maia Sandu se desolidarizează la scenă deschisă de primarul demisionar al municipiului Bălţi. Ieri, Sandu a afirmat că "nu are şi nici nu a avut" încredere în fostul ei coleg de manifestări stradale.

Preşedintele PAS a făcut aceste declaraţii la TVR Moldova.

„Niciodată nu am avut încredere în Renato Usatîi, nu am avut şi nu am. El face parte din aceeaşi categorie de oameni ca şi Plahotniuc, au făcut împreună afaceri şi sunt oameni din aceeaşi categorie”, a spus Maia Sandu.