Dorin Chirtoacă lasă de înțeles că nu va mai lupta pentru Primăria Capitalei, ci pentru fotolii parlamentare, sau chiar guvernamentale. El afirmă că nu-l mai interesează politica, dar datoria morală față de cetățeni i-ar impune să nu cedeze. Declarațiile au fost făcute aseară la emisiunea „Punctul pe Azi” dela TVR Moldova.

Întrebat dacă va mai candida la un mandat de primar, Dorin Chirtoacă a răspuns: ”Teoretic, ar trebui să merg mai departe: Parlament, Guvern, Președinție; dar eu numai vreau nimic. Mie îmi stă în gât totul”. Fiind întrebat, repetat, dacă va candida pentru a-și continua proiectele municipale începute, Dorin Chirtoacă a răspuns: „Stați, să fie anunțate alegerile. Eu nu exclud nicio soluție. Noi avem mai mulți canidați care ar putea candida, dar nu este corect să anunțăm nume până nu sunt anunțate alegerile”.

Ulterior a reiterat: „Recunosc că îmi stă în gât tare politica, dar mai am un simț al datoriei”.

La aceeași emisiune a fost întrebat dacă este gata să preia conducerea partidului: „Sunt gata să iau conducerea partidului, deși eu și așa sunt în conducerea partidului, sunt prim-vicepreședinte. Pot să devin președinte al partidului și al mai multor partide, dacă trebuie să le adunăm, dar pentru asta trebuie să vedem că cetățenii vor”.

Apoi a spus: „Încă nu am decis dacă mai fac politică sau administrație. Chiar nu am decis. Vreau, mai întâi, să vedem cum vor sta lucrurile la anticipate”.

Întrebat ulterior dacă și-a spus cuvântul în politică, Dorin Chirtoacă a răspuns: „Nu, nu mi-am spus cuvântul. [...] În politică nu mi-am spus cuvântul. În administrație, la nivel local, să zicem că, așa blocat din toate părțile, am mișcat ceva înainte”.

- Deci Dvs țintiți sau Parlamentul sau Guvernul?...

- „Dacă o luăm logic, da. Însă nu am luat o decizie în acest sens. Nu am luat o decizie dacă să preiau conducerea PL, nu am luat o decizie dacă candidez la Parlament, nu am luat o decizie dacă să mai fac politică și administrație. Drept să vă spun, numai vreau! O să vedem cum evoluează lucrurile. Și în ceea ce mă privește, nu mă refer la dosare. Dă-le naibii de dosare, facă borș cu ele. Eu vorbesc de ceea ce este înauntru meu și recunosc: o parte din voința de a mai face ceva s-a consumat, dar simțul datoriei îmi spune că trebuie să mai fac ceva”, a conchis Chirtoacă.