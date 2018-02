După ce a semnat Declarația de Unire, Andrei Căldare, consilier din Măgurele, ales pe listele Partidului Socialist, se plânge că asupra lui s-ar face presiuni din partea PSRM.

”Pe 13 februarie, seara, mi-a telefonat cineva de la Chișinău, mi-a zis că e jurist la PSRM, dar numele nu și l-a spus. M-a sfătuit să fac o declarație, în care să spun că am semnat Declarația de Unire, fiind indus în eroare de colegii mei din Măgurele”, a povestit dânsul, după care a accentuat: ”Eu am semnat Declarația de Unire din voință proprie, fără să fiu impus sau mințit de cineva. Am cetățenie română și sunt conștient de ceea ce fac”.