Manualele școlare din R. Moldova ar conține o mulțime de greșeli și texte ilizibile pentru elevi și trebuie schimbate, este concluzia ministrei Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, și a spicherului Andrian Candu, scrie ziarulnational.md.

În timp ce Monica Babuc prezenta, în timpul ședinței comune de astăzi a Guvernului și Parlamentului, prioritățile instituției pe care o conduce pentru anul 2018, aceasta a fost întreruptă de spicher.

Andrian Candu a menționat că, recent, atunci când a vrut să-și ajute fiul din clasa a doua să-și facă temele, a citit de câteva ori un text și nu a înțeles nimic. „Într-un manual de clasa a doua am citit un text de câteva ori și nu am înțeles nimic. Am impresia că trebuie să ai studii academice ca să citești din ceea ce e dat la copii de opt ani", a spus Candu.

Monica Babuc a spus că aceste manuale au fost editate atunci când Maia Sandu era la conducerea Ministerului Educației, iar ulterior mai multe dintre ele au fost reeditate în timpul mandatului Corinei Fusu. „Sunt mai multe greșeli în manuale", a spus Monica Babuc, oferind un exemplu - râul Nistru s-ar revărsa în Deltă și nu în Liman, așa cum scrie într-o carte.

„Poate s-o invităm pe Maia Sandu să ne explice", a sugerat președintele Parlamentului.

Cineva din sală a replicat că „Maia Sandu protestează la ANRE". „Aha, trebuie să vedem dacă se eliberează de la ANRE", a continuat spicherul Andrian Candu.

Ulterior, la runda de întrebări din cadrul conferinței de presă, Candu a adăugat: „Am avut la minister miniștri foarte răi din punct de vedere a capacităților profesionale și a managementului la Ministerul Educației. De aceea noi avem acum o persoană profesionistă la conducerea ministerului”.

La rândul său premierul Pavel Filip a intervenit, precizând: „Faptul că se fac flashmoburi nu va influența nicidecum decizia ANRE pentru că este o instituție independentă. Astfel cred că prin aceste acțiuni acest partid vrea să-și atribuie aceste micșorări de tarife”.