Premierul Pavel Filip explică de ce în vizita sa în Emiratele Arabe Unite a fost însoțit de omul de afaceri Vaja Jhashi.

După ședința comună a Guvernului și Parlamentului Pavel Filip și Andrian Candu au susținut o conferință de presă la care premeirul a fost întrebat de ce anume Vaja Jhashi l-a însoțit în Emiratele Arabe.

„Fiecare vizită a mea peste hotare este însoțită și de un grup de oameni de afaceri ca și în vizita mea în Emiratele Arabe Unite. Există un mare potențial de colaborare economică dintre noi și Emiratele Arabe. Cât ține de Vaja Jhashi este cel puțin unicul om pe care eu îl cunosc în R. Moldova și cu care eu mă consult în tot ce ține de activitatea economică cu țările din Golf. Este unicul om care vorbește fluent araba. Mă strădui să mă consult cu cei care cunosc mai bine unele domenii”, a fost răspunsul lui Filip.

Vaja Jhashi este membru al Consiliului de Administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova. În prezent, acesta este președinte al „TransOil Group of Companies" din Moldova. Acesta și-a făcut studiile la New York (UȘA), după care la Moscova (Rusia) și Cairo (Egipt). Are un Master în Business și Administrare la „Indiana University". TransOil Group a fost fondat în 1997, de omul de afaceri american James E. Kelley. Acesta a început să investească în Moldova după câștigarea unui tender, organizat de Guvern, prin care a achiziționat elevatorul din Căuseni.