Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, susține că în lista electorală pentru alegerile parlamentare din acest an, dar și în circumscripțiile electorale nu se vor regăsi neapărat jumătate din candidați propuși de formațiunea pe care o conduce și jumătate - din rândurile Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA) condus de Andrei Năstase.

„Noi nu am vorbit despre listă în acest Acord (semnat de PAS și PPDA n.r.). Am vorbit despre principii care stau la baza parteneriatului. Cele mai importante principii presupun egalitatea în abordare, meritocrația și integritatea. Acestea sunt lucrurile pe care le facem acum. Lucrăm la mecanismele care să ne permită să venim cu o echipă care să fie votată de oameni. Noi nu negociem 1+1, 1+3 sau 1+5. Nu am negociat niciodată și nici nu suntem interesați de a negocia cifre. Noi negociem criterii de evaluare. Aceste lucruri se fac pe bază de paritate. Comisiile care vor face evaluările candidaților vor fi formate pe bază de paritate. Asta e important de spus”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Adevărul live”.

Potrivit liderei PAS, nimeni nu are asigurat un loc pe listă, chiar dacă cele două partide vor merge într-un bloc comun. „Am văzut speculații că va fi 1+3 sau 1+5. Nu e vorba de asta, dar e vorba de o echipă bună. Toată lumea va intra în competiție. Pot veni și oameni din afara PAS sau PPDA. Cei mai puternici candidați se vor regăsi în listă sau în circumscripții. Doar așa vom avea unitate, dar și credibilitate în echipă”, a subliniat sursa citată.

În același context, Maia Sandu a mai adăugat că atât membrii PAS, cât și cei ai PPDA vor trece prin filtrul integrității. „Lista va fi făcută conform scorului acumulat după evaluare. Este poate un mecanism complicat, dar nu e unul de partajare politică, așa cum s-a făcut până acum”, a conchis lidera PAS.

Recent, liderul PPDA, Andrei Năstase, a declarat în cadrul unor emisiuni televizate că cele două partide nu vor avea statut de „frate mai mare” sau „frate mai mic” la alegerile parlamentare. Acesta a subliniat că lista comună se va face în baza parității și egalității celor „doi frați gemeni”. „Paritate înseamnă egalitate. Am spus că noi acţionăm ca doi fraţi, nu unul mai mare şi altul mai mic, ca şi doi fraţi, dacă vreţi, gemeni. Va fi cineva de la PAS, cineva de la PPDA”, a spus președintele Platformei „DA”.

Sursa: ziarulnational.md