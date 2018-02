PSRM va prelungi cu două luni, până la 1 aprilie, campania de colectare a semnăturilor în vederea trecerii la republica prezidenţială, nereuşind să acumuleze până în prezent numărul preconizat de socialiști la începutul campaniei.

Contactat de Deschide.MD, deputatul socialist Vlad Bătrâncea a declarat că, până ieri, când a fost convocată ședința Comitetului Executiv Politic al PSRM, erau colectate mai puţin de 800 000 de semnături.

„Până la moment nu am reușit să adunăm numărul de semnături pe care ni l-am propus. Chiar ieri am avut ședința Comitetului Executiv Politic în care au fost prezentate datele referitor la colectarea semnăturilor și erau sub 800 000. De aceea, noi am decis ca această campanie să fie prelungită până la 1 aprilie 2018 pentru a putea aduna peste 1 milion de semnături în susținerea republicii prezidențiale”, a declarat Bătrâncea.