Igor Dodon a convocat astăzi Consiliul Superior de Securitate și a solicitat ca MAI și SIS să-i tragă la răspundere pe aleșii locali din cele șapte localități care au semnat Declarațiile de Unire cu România. DESCHIDE.MD a discutat cu trei din acești primari. Aleșii locali din Ruseștii Noi raionul Ialoveni, satul Parcova raionul Edineț și satul Puhoi raionul Ialoveni spun că au făcut ce le spune sufletul, iar gestul lui Dodon este un semnal de disperare.

Primarul satului Puhoi din raionul Ialoven Petru Frunze ne-a explicat că aceste declarații sunt simbolice și nu au nicio valoare juridică.

Întrebat de către noi ce crede despre amenințările lui Dodon, primarul de Puhoi ne-a spus că „reacția lui Dodon este un semnal disperat, deoarece această declarație a fost semnată și de către consilieri socialiști.”

Primarul din satul Ruseștii Noi, Ialoveni, Pavel Codreanu, semnatar și el al declarației de Unire, la fel ne-a precizat că nu-i este frică de nimic și că este pregătit să răspundă.

Primarul satului Parcova din Ialoveni, Marcel Snegur, se arată convins că aceste declarații reprezintă voința întregului popor, iar cel care destabilizează situația este chiar Igor Dodon.

„Dodon de fapt este cel care destabilizează situația în republica noastră, conducându-se după oficialitățile din Rusia și astfel comite multe erori politice. Declarațile care au fost votate unanim de către consilierii localităților aparțin și voinței poporului. Nu eu în particular am votat ori am impus cuiva să voteze/ Și consilierii independent au votat această Declarație. Da și eu am votat această declarație. Sunt mândru de ea și n-am absolut nicio frică. Am văzut ce-mi spune sufletul și sângele. Sunt român și punctum”, ne-a comunicat Marcel Snegur.